Экс-тренер «Зенита» и сборной России Адвокат возглавил свой бывший клуб

Бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат возобновил тренерскую карьеру и стал главным тренером клуба «АДО Ден Хааг», сообщает пресс-служба команды.

Адвокат сменил на этом посту Дирка Кюйта, отправленного в отставку. Клуб «АДО Ден Хааг» выступает в первом нидерландском дивизионе, второй по силе лиге страны. После 16 туров команда занимает 17-е место в турнирной таблице. С 1969 по 1973 года Адвокат играл за «АДО Ден Хааг», став в его составе бронзовым призером чемпионата Нидерландов в сезоне-1970/71

Ранее Дик Адвокат, являющийся заслуженным тренером России, возглавлял «Зенит» и выиграл с ним чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 года был главным тренером национальной сборной России, с которой сумел пробиться в финальную часть Евро-2012.

Адвокат также тренировал сборные Нидерландов, Бельгии, Южной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов.

В мае 2021 года 75-летний специалист, тренировавший на тот момент «Утрехт», объявил о завершении тренерской карьеры.