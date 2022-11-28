Лам считает, что Фюллькруг не является игроком стартового состава сборной Германии на ЧМ-2022

Бывший игрок сборной Германии Филипп Лам высказался по поводу качества игры форварда национальной команды Никласа Фюллькруга в матче с Испанией (1:1) в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что немецкий нападающий заменил бывшего партнера Лама по «Баварии», Томаса Мюллера, и отметился забитым голом.

«Не думаю, что Фюллькруг заслуживает стартового состава в сборной Германии. У нас есть игроки с большим талантом. И Никлас играет эффективнее в концовке встречи, когда выходит на замену. Он отличный козырь для того, чтобы перевернуть ход игры в свою пользу. Сборная Германии обязана победить Коста-Рику, это всем ясно», – приводит слова Лама немецкая пресса.

Добавим, что после двух туров мундиаля сборная Германии имеет в своем активе одно очко и располагается на четвертой строчке группе E. В заключительном матче группового этапа ЧМ-2022 подопечные Ханса-Дитера Флика сыграют с костариканцами (1 декабря).