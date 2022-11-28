Ондуа поблагодарил российских болельщиков за подарок

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий также гражданство Российской Федерации, после ничьей со сборной Сербии (3:3) поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Огромное спасибо болельщикам, которые специально приехали меня поддержать. Это очень-очень приятно! Как и то, что после игры мне подарили хоккейную форму сборной России.

Впереди – важнейший матч со сборной Бразилии. Настраиваемся на него и продолжаем получать удовольствие от собственного футбола. Это важнее всего!» - написал Ондуа в телеграм-канале.

Сборные Сербии и Камеруна набрали по одному очку, в группе G лидируют бразильцы и швейцарцы.

2 декабря сборная Камеруна сыграет с командой Бразилии, а сербские футболисты встретятся с швейцарскими. Начало обоих матчей в 22:00 по московскому времени.