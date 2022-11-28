Кудус – о победе над сборной Южной Кореи: Каждый ганец внес свою лепту в результат

Полузащитник сборной Ганы Мохаммед Кудус отреагировал на победу своей команды в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с Южной Кореей (3:2).

Отметим, что 22-летний хавбек во встрече отметился дублем .

«Мы хотели добыть три очка и сделали это. Сегодня вся команда сыграла на высшем уровне. Хочется поблагодарить всех партнеров по сборной. Это настоящая коллективная победа. Каждый внес свою лепту в результат. На матч со сборной Уругвая выйдем с позитивным настроем и будем стараться добиться результата», – приводят слова Кудуса британские СМИ.

Добавим, что после двух встреч в группе H сборная Ганы находится на второй строчке, набрав три очка. В третьем заключительном туре групповой стадии ЧМ-2022 ганцы встретятся со сборной Уругвая. Матч состоится 2 декабря.