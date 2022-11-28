Главный тренер сборной США извинился перед Ираном за неправильное изображение флага

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер извинился перед Ираном за то, что пресс-служба американской команды умышлено опубликовала флаг Ирана без республиканской эмблемы.

«Мы можем только извиниться от имени игроков и персонала. Наши мысли с иранским народом, но мы должны полностью сосредоточиться на будущем матче», - сказал Берхалтер иранским журналистам.

Напомним, 29 ноября на стадионе «Эль-Тумаме» в Дохе национальные команды сыграют между собой в последнем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Иран с 3 очками занимает первое место в группе, а США с 2 очками идут третьими.

Матч Иран - США начнется в 22:00 по Москве.