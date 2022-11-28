Грилиш рассказал, что впечатлен игрой Месси и Мбаппе на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Англии и Манчестер Сити Джек Грилиш поделился мнением по поводу футболистов, которые выделяются своей игрой на фоне остальных на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что со слов английского хавбека, он отслеживает каждую игру мундиаля.

«Признаюсь, что смотрю все матчи чемпионата мира. К счастью, у нас полно мониторов и приятно наблюдать за всем, что происходит на турнире. Я восхищен Месси, его игра невероятна. В противостоянии с Мексикой, он доказал, что является одним из лучших игроков. Кроме того, выступление Мбаппе тоже впечатлило меня. Он продемонстрировал высочайший класс на поле», – приводит слова Грилиша британская пресса.

Добавим, что на мировом первенстве на счету Месси два гола и одна результативная передача за две игры. Мбаппе отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом после двух туров ЧМ-2022.