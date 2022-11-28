Роналдо поддержал Неймара после травмы голеностопа 

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо выразил поддержу форварду национальной команды Неймару.

Отметим, что в первом туре чемпионата мира в Катаре Неймар получил повреждение голеностопа в матче со сборной Сербии (2:0).

«Неймар – ты просто великий! Твоим талантом восхищаются большинство бразильцев. К сожалению, в нашем мире есть место зависти и подлости. Поэтому некоторые радуются твоей травме. Не понимаю, куда мы катимся с таким отношением? Не слушай никого, а возвращайся еще сильнее и голоднее до побед! Фанатам нужны твои забитые мячи, твоя техника и целеустремленность. Хочу послать поддержку тебе и Данило. Надеюсь, многие меня возьмут с меня пример!», – пишет легендарный бразилец в своих соцсетях.

Добавим, что в связи с травмой Неймар пропустит оставшиеся матчи сборной Бразилии на групповом этапе ЧМ-2022. На данный момент подопечные Тите занимают первую строчку в группе G, набрав три очка.