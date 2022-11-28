Мартинес признал, что сборная Бельгии напряжена перед матчем с Хорватией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о состоянии своей команды перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с Хорватией.

Отмечается, что прошлая встреча мундиаля со сборной Марокко закончилась для бельгийцев поражением (0:2).

«Игроки сборной Бельгии чувствуют напряжение и их можно понять. Напряженность и разногласия обычное дело для футболистов, которые давно играют вместе. Людям свойственны эмоции. У нас была надежда пройти квалификацию после второго матча, но такова реальность. Нам всем нужно сосредоточиться перед встречей с хорватами», – приводит слова Мартинеса итальянский журналист Альфредо Педулла.

Добавим, что сборная Бельгии находится на третьей строчке группы F, набрав три очка после двух туров. В заключительном матче группового этапа ЧМ-2022 подопечные Мартинеса встретятся со сборной Хорватии. Встреча пройдет 1 декабря. Начало – 18:00 мск.