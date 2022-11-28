Бразилия вырвала победу у Швейцарии на ЧМ-2022

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Тите. Единственный мяч за семь минут до конца основного времени забил Каземиро.

Таким образом, бразильцы за тур до окончания группового турнира решили задачу по выходу в 1/8 финала. С шестью очками команда лидирует в группе G. Швейцарцы с тремя очками остались вторыми.

В заключительном туре Бразилия сыграет с Камеруном, а Швейцария - с Сербией.

ЧМ-2022

Групповой этап, 2-й тур

Бразилия - Швейцария - 1:0 (0:0)

Гол: Каземиро, 83.

Предупреждения: Фред, 52 - Ридкр, 50.