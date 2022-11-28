Бразилия вырвала победу у Швейцарии на ЧМ-2022

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Тите. Единственный мяч за семь минут до конца основного времени забил Каземиро.
Таким образом, бразильцы за тур до окончания группового турнира решили задачу по выходу в 1/8 финала. С шестью очками команда лидирует в группе G. Швейцарцы с тремя очками остались вторыми.
В заключительном туре Бразилия сыграет с Камеруном, а Швейцария - с Сербией.
ЧМ-2022
Групповой этап, 2-й тур
Бразилия - Швейцария - 1:0 (0:0)
Гол: Каземиро, 83.
Предупреждения: Фред, 52 - Ридкр, 50.
источник: «Советский спорт»