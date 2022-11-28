Адвокат Добровинский: Пора возвращать систему «весна – осень»

- Несколько лет назад формула проведения чемпионата России по футболу была изменена. Если раньше он начинался весной и заканчивался поздней осенью, то в какой-то момент РФС решил, что наши клубные команды и игроки сборной подходят в неоптимальной форме к международным турнирам вроде Лиги чемпионов и пр., так как все они проводились по модели «осень – весна», и наши футболисты не могли работать на разрыв, играя в чемпионате и за рубежом. Было принято решение перевести наш футбол на европейскую модель: «осень – весна».

И теперь по новой формуле получается, что летом, когда в России хорошая погода, когда газоны в идеальном состоянии и болельщикам хочется ходить на поле, стадионы простаивают, так как мы не играем в футбол. А играть начинаем со второй половины лета и до поздней осени в дождливую и промозглую погоду. В этом году начали играть 5 марта, а закончили вчера, когда на улице был собачий холод, а поле - в удручающем состоянии.

Но раз мы теперь отлучены от европейского футбола, какой смысл придерживаться этой формулы? Давайте вернемся к нашей и будем играть в футбол летом, когда люди хотят ходить на стадионы, и поля находятся в прекрасном состоянии. Для чего нам подстраиваться под Европу, которая нас не хочет? Вчера, кстати, на стадионе «Динамо» разговаривал со многими футбольным экспертами, и все согласились с моим предложением. Надеюсь, РФС тоже услышит... - сказал Добровинский.