Португалия и Уругвай огласили стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сборные Португалии и Уругвая назвали стартовые составы на матч второго тура группового этапа ЧМ-2022.
Сборная Португалии: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш, Б. Силва, Невеш, Карвалью, Б. Фернандеш, Роналду, Феликс.
Сборная Уругвая: Рочет, Коатес, Годин, Хименес, Варела, Вльверде, Бентанкур, Весино, Оливера, Кавани, Нуньес.
Добавим, начало встречи в 22.00 по московскому времени.
После первого тура Португалия с тремя очками возглавляет турнирную таблицу группы Н. Уругвай с одним очком занимает третье место.