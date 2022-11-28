«Сибирь» одержала волевую победу над «Северсталью»

«Сибирь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Северсталь» со счетом 3:2.

На дубль хоккеиста команды из Череповца Александра Соворова, забившего в большинстве (31-я минута) и в равных составах (33), новосибирский клуб ответил буллитом Тэйлора Бека (37) и шайбами Валентина Пьянова (46) и Никита Шашкова, поразившего чужие ворота в меньшинстве (53).

«Сибирь», набрав 47 очков поднялась на третье место в Восточной конференции, а «Северсталь» с 34 очками идет девятой на Западе.

«Сибирь» 30 ноября сыграет в гостях с «Ак Барсом», «Северсталь» 1 декабря проведет выездную встречу со СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) - «Сибирь» (Новосибирская область) - 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Голы:

1:0 – Суворов (Абросимов, Пыленков), 30:21 (Бол.)

2:0 – Суворов, 32:22

2:1 – Бек, 36:35 (Буллит)

2:2 – Пьянов (Шаров, Назаревич), 45:52

2:3 - Шашков, 52, 15 (Мен.)