Каземиро – о выходе сборной Бразилии в плей-офф ЧМ-2022: Мы справились с испытанием

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро поделился эмоциями от выхода национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что во втором туре группового этапа мундиаля бразильцы одержали победу над сборной Швейцарии со счетом 1:0 и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.

«Мы все понимали, что попали в сложную группу. Сербия очень серьезный соперник, готовый навязать борьбу. Со сборной Швейцарии матч оказался особенно трудным. К счастью, наше терпение было вознаграждено и мы добились результата. Забили гол. Сборная справилась с испытанием и выполнила главную цель выход из группы», – приводит слова Каземиро бразильская пресса.

Добавим, что в заключительном третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 сборная Бразилии встретится с Камеруном. Встреча пройдет 2 декабря. Начало — 22:00 мск.