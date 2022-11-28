Бэйл заявил, что сборная Уэльса готова сотворить сенсацию в матче с Англией

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Англии в рамках третьего тура группы B чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что для выхода в финальную стадию турнира валлийцам необходима победа и благоприятный исход в параллельном матче соперников группы.

«На мундиале уже произошло несколько сенсаций, мы можем сделать еще одну. У любой команды есть слабые места, даже у английской сборной. Понимаем, что будет сложно, но мы не теряем надежды и будем сражаться из последних сил», – приводят слова Бэйла британские СМИ.

Добавим, что встреча заключительного третьего тура группового этапа мирового первенства между сборными Уэльса и Англии состоится 29 ноября. Начало – 22:00 мск.