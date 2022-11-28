«Вольфсбург» объявил о расторжении контракта с Крузе

Руководство «Вольфсбурга» прекратило сотрудничество с форвардом Максом Крузе. Об этом сообщает пресс-служба клуба Бундеслиги.
Отмечается, что соглашение немецкого игрока было рассчитано до конца сезона-2022/2023.
Как утверждает источник, представители зелено-белых приняли решение разорвать контракт с 34-летним форвардом. В своем заявлении директор немецкой команды Марсель Шефер пожелал футболисту всего наилучшего.
Напомним, что Крузе дважды приходил в «Вольфсбург», в июне 2016 года и в январе 2022 года. Всего за «волков» он принял участие в 62 матчах, забил 16 голов и отдал 13 результативных передач.