World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Вольфсбург» объявил о расторжении контракта с Крузе

В немецкой команде посчитали разрыв соглашения лучшим решением для обеих сторон.
28 ноября 2022 22:47
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Вольфсбурга» прекратило сотрудничество с форвардом Максом Крузе. Об этом сообщает пресс-служба клуба Бундеслиги.

Отмечается, что соглашение немецкого игрока было рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Как утверждает источник, представители зелено-белых приняли решение разорвать контракт с 34-летним форвардом. В своем заявлении директор немецкой команды Марсель Шефер пожелал футболисту всего наилучшего.

Напомним, что Крузе дважды приходил в «Вольфсбург», в июне 2016 года и в январе 2022 года. Всего за «волков» он принял участие в 62 матчах, забил 16 голов и отдал 13 результативных передач.

Это интересно:
Юрий Семин: Участников драки надо строго наказать
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин негативно оценил массовую драку в матче между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в Кубке России.
28.11.2022 23:09
Футбол
Перишич признался, что скучает по «Интеру» и Италии
Хорват покинул миланский клуб летом 2022 года.
28.11.2022 23:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тите об отсутствии Неймара: Сила команды ощущается
Бразильцы гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2022.
28.11.2022 22:51
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сборные Португалии и Уругвая играют вничью после первого тайма
Команды не забили голов за 45 минут матча чемпионата мира в Катаре.
28.11.2022 22:48
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Вольфсбург» объявил о расторжении контракта с Крузе
В немецкой команде посчитали разрыв соглашения лучшим решением для обеих сторон.
28.11.2022 22:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Юрист Добровинский: «Зенит» перекладывает вину на «Спартак», чтобы не стать командой второго эшелона
Известный юрист Александр Добровинский ответил на вопрос «Советского спорта» о прошедшей игре ФОНБЕТ Кубка России.
28.11.2022 22:41
Футбол
Бэйл заявил, что сборная Уэльса готова сотворить сенсацию в матче с Англией
Третий тур групповой стадии ЧМ-2022 между национальными командами пройдет 29 ноября.
28.11.2022 22:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Каземиро – о выходе сборной Бразилии в плей-офф ЧМ-2022: Мы справились с испытанием
На групповом этапе ЧМ-2022 бразильцы обыграли сборные Сербии и Швейцарии.
28.11.2022 22:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Сибирь» одержала волевую победу над «Северсталью»
Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Череповце.
28.11.2022 21:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
Португалия и Уругвай огласили стартовые составы на матч ЧМ-2022
Команда Фернанду Сантуша может решить задачу по выходу из группы уже сегодня.
28.11.2022 21:06
Футбол
автор: Александр Шульгин
Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и В 29.11.2022
29 ноября пройдут матчи третьего тура в группах А и В чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Каземиро «исполнил» Неймара! Как Бразилия победила Швейцарию и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Пятикратные чемпионы мира одержали вторую победу в группе G – над сборной Швейцарии (1:0) – и досрочно вышли в 1/8 финала.
Бороться с Валиевой на чемпионате России могут четверо, и Трусовой среди них нет. Итоги Гран-при
По общему зачету завершившейся серии из шести турниров можно определить не только будущих финалистов Гран-при, но и весь расклад сил в российской «фигурке».
Ох уж эта Африка! Как ганцы в сумасшедшем матче с корейцами вырвали первую победу на ЧМ-2022
Дубль Мохаммеда Кудуса помог сборной Ганы дожать Южную Корею (3:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
«Кейн должен забить Уэльсу, Штаты могут не справиться с Ираном». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и B: Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США.
Настоящие братушки! Как Сербия с русской щедростью подарила ничью скандальному Камеруну
В пока что самом веселом матче на ЧМ-2022 сборная Сербии в группе G не удержала победу над камерунцами (3:3), ведя с разницей в два мяча.
Дом престарелых под флагом Бельгии и другие мемы ЧМ-2022
Главные события чемпионата мира по футболу в Катаре в картинках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 28.11.2022: на кону 5 750 000 рублей!
28 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Сербы и корейцы пострадают от африканцев». Прогнозы Сафонова на матчи ЧМ-2022
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от матчей 2-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Камерун - Сербия, Южная Корея - Гана, Бразилия - Швейцария, Португалия - Уругвай.
Русский вечер в НХЛ! Голы и передачи Капризова и Кузьменко снова приносят победы (видео)
Гол и две результативные передачи Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» (4:3), а «Ванкувер» в гостях добыл волевую победу с таким же счетом над «Сан-Хосе» благодаря шайбе Андрея Кузьменко в овертайме.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика