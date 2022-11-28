Тите об отсутствии Неймара: Сила команды ощущается

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал победу своей команды над командой Швейцарии в рамках группового этапа ЧМ-2022.

«Что касается отсутствия Неймара, система остается даже при замене игроков. Мы используем те переменные, которые у нас есть. Первая игра без Неймара… Но сегодня отличился Каземиро, верно? Команда сама создает себе звезду. Конечно, у них с Неймаром разные сильные качества. Но я бы соврал, если бы сказал, что мы не тоскуем по Неймару. Сила команды ощущается. У нас есть спортсмены, способные справиться со всем», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Тите. Единственный мяч за семь минут до конца основного времени забил Каземиро.

Таким образом, бразильцы за тур до окончания группового турнира решили задачу по выходу в 1/8 финала. С шестью очками команда лидирует в группе G. Швейцарцы с тремя очками остались вторыми.

В заключительном туре Бразилия сыграет с Камеруном, а Швейцария - с Сербией.