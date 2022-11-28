Перишич признался, что скучает по «Интеру» и Италии

Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич поделился воспоминаниями о своем бывшем клубе «Интере» и чемпионате Италии.

Отметим, что хорватский хавбек был игроком «нерадзурри» с 2015 по 2022 годы. Сезон-2019/2020 провел в аренде в «Баварии».

«Признаюсь, что тоскую по «Интеру» и Италии. Это навсегда мой второй дом. В Милане я провел большую часть своей профессиональной карьеры. Это особенный период для меня», — приводит слова 33-летнего футболиста итальянская пресса.

Напомним, что в июле 2022 года Перишич перешел в «Тоттенхэм» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне за команду Антонио Конте он провел 21 матч, в которых отдал семь результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в десять миллионов евро.