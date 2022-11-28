Якин считает, что сборной Швейцарии не хватило смелости в матче с Бразилией

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с Бразилией (0:1).

Отметим, что единственный гол встречи забил бразильский полузащитник Каземиро.

«Конечно, результат нас разочаровал. У нас были шансы на очки в этом матче, но нам не хватило смелости в атакующей линии. Мне не в чем обвинять своих футболистов, до гола мы контролировали ситуацию на поле. Мы все еще конкурентноспособны и покажем это в матче с Сербией. Мы способны доминировать и обыграть соперника в следующей встрече», – приводят слова Якина британские СМИ.

Напомним, что в настоящий момент сборная Швейцарии занимает второе место в группе G. В заключительном третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 «крестоносцы» сыграют с сербами. Матч пройдет 2 декабря.