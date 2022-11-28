Сборная Португалия обыграла Уругвай и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре

Сборная Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре победила команду Уругвая со счетом 2:0.

На 54-й минуте Бруну Фернандеш подал на Криштиану Роналду, тот не успел коснуться мяча, который и так влетел ворота. В конце второго тайма после использования видео-просмотра был назначен пенальти в ворота сборной Уругвая за игру рукой в своей штрафной, который реализовал тот же же Фернандеш.

Таким образом, европейская команда, выиграв оба матча, гарантировала себе место в плей-офф. Южноамериканский коллектив, оставшись с одним очком, опустился на последнее место в группе.

В заключительном туре группового этапа сборная Португалии сыграет с Кореей, а команда Уругвая - против Ганы. Оба матча пройдут 2 декабря и начнутся одновременно.

Чемпионат мира-2022

Группа Н

2-й тур

Португалия - Уругвай - 2:0 (0:0)

Гол: Фернандеш, 54; 90+3