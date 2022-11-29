В «Ювентусе» полностью сменится руководство 

«Ювентус» планирует смену руководства в ближайшее время. Об этом пишет журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что в клубе из Турина пока не определились с новые кандидатами на руководящие посты.

Как утверждает источник, перемены затронут должности президента, вице-президента и спортивного директора команды. Андреа Аньелли, Павел Недвед и Федерико Керубини покинут туринский клуб.

Добавим, что Аньелли находился на должности президента «Ювентуса» с 2010 года. Недвед работал в качестве вице-президента с 2015 года.