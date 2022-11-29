Лукаку вмешался в ссору игроков сборной Бельгии между собой

Игроки сборной Бельгии серьезно поссорились между собой, а в самой команде сформировалась нездоровая атмосфера, сообщают французские СМИ.

По данным источника, несколько футболистов перестали разговаривать друг с другом. Де Брейне не общается с Тибо Куртуа, а Эден Азар с Леандро Троссардом.

Источник также сообщает, что после поражения от сборной Марокко, на базе вспыхнула ссора между де Брейне, Азаром и Яном Вертонгеном, в которую пришлось вмешиваться Лукаку, чтобы остановить ее.

После двух туров чемпионата мира сборная Бельгии набрала три очка и занимает третье место в группе F. В решающем матче за выход в плей-офф бельгийцы встретятся со сборной Хорватии 1 декабря.