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Лукаку вмешался в ссору игроков сборной Бельгии между собой

Нападающий вынужден был мирить Де Брейне, Азара и Вертонгена.
29 ноября 2022 09:33
автор: Александр Евграфов

Игроки сборной Бельгии серьезно поссорились между собой, а в самой команде сформировалась нездоровая атмосфера, сообщают французские СМИ.

По данным источника, несколько футболистов перестали разговаривать друг с другом. Де Брейне не общается с Тибо Куртуа, а Эден Азар с Леандро Троссардом.

Источник также сообщает, что после поражения от сборной Марокко, на базе вспыхнула ссора между де Брейне, Азаром и Яном Вертонгеном, в которую пришлось вмешиваться Лукаку, чтобы остановить ее.

После двух туров чемпионата мира сборная Бельгии набрала три очка и занимает третье место в группе F. В решающем матче за выход в плей-офф бельгийцы встретятся со сборной Хорватии 1 декабря.

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