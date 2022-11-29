Фигу прокомментировал расставание Роналду с «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Барселоны», мадридского «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу отреагировал на новость о расторжении «Манчестер Юнайтед» контракта с Криштиану Роналду.

«Взаимное соглашение об уходе Роналду выгодно для обеих сторон. Для него самого, потому что он не играл, и для клуба, чувствующего, что игрок не хочет оставаться.

Конечно, он особенный, важный футболист, но в то же время не играл, тренер его не рассматривал. Он жаловался на клуб, и клуб по взаимному согласию решил разойтись с ним.», - приводит слова ветерана зарубежная пресса.

Напомним, ранее Криштиану в одном из интервью раскритиковал работу главного тренера «МЮ» Эрика Тен Хага, а также обвинил клуб в предательстве. После этого манкунианцы расторгли контракт с футболистом.

По слухам, одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры для игрока является лиссабонский «Спортинг». Также известно о заманчивом предложении игроку из Саудовской Аравии.