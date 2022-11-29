«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в третьем раунде Кубка Англии

В Англии состоялась жеребьевка третьего раунда розыгрыша Кубка Англии, матчи которого состоятся в январе 2023 года.

Действующий чемпион страны «Манчестер Сити» встретится с «Челси». Эти команды уже играли между собой в Кубке английской лиги. Победу в матче одержали подопечные Хосепа Гвардиолы – 2:0. 5 января две команды сыграют между собой в рамках чемпионата Англии, а через несколько дней встретятся и в рамках розыгрыша Кубка Англии.

Действующий обладатель трофея «Ливерпуль» на «Энфилде» сыграет с «Вулверхэмптоном». «Арсенал» отправится в гости к «Оксфорд Юнайтед», «Астон Вилла» встретится с «Стивенеджем», «Тоттенхэм» примет «Портсмут», а «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Эвертоном».