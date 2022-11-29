«Идол». Рэшфорд сожалеет об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд поделился своими впечатлениями от совместной игры с Криштиану Роналду в составе «манкунианцев».

«Играть с Криштиану Роналду было незабываемым опытом. Роналду - один из моих идолов и тот, с кого я всегда брал пример. Желаю ему всего наилучшего. Хотим поблагодарить за всё, что он сделал для «МЮ», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, ранее Криштиану в одном из интервью раскритиковал работу главного тренера «МЮ» Эрика Тен Хага, а также обвинил клуб в предательстве. После этого манкунианцы расторгли контракт с футболистом.

По слухам, одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры для игрока является лиссабонский «Спортинг». Также известно о заманчивом предложении игроку из Саудовской Аравии.