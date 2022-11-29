Наставник «Барселоны» Хави назвал лучших игроков ЧМ по позициям

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал лучших, на его взгляд, игроков ЧМ-2022, расставив их по позициям.
Лучшим завершителем атак испанец считает бразильца Ришарлисона. Джамал Мусиала и Педри попали в список специалиста, как лучшие молодые таланты. Дайо Упамекано и Ибраиму Конате Хави отметил, как лучших центральных защитников мундиаля.
Самым ярким фланговым игроком обороны рулевой «Барселоны» считает своего бывшего партнера по «Барселоне» Жорди Альбу.
Наконец, лучшим голкипером испанец назвал вратаря сборной Бельгии Тибо Куртуа.