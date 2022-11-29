Наставник «Барселоны» Хави назвал лучших игроков ЧМ по позициям

Бороться с Валиевой на чемпионате России могут четверо, и Трусовой среди них нет. Итоги Гран-при

По общему зачету завершившейся серии из шести турниров можно определить не только будущих финалистов Гран-при, но и весь расклад сил в российской «фигурке».