Игрок сборной Испании Фабрегас заступился за Месси перед боксером Альваресом

Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас опубликовал на своей странице в социальных сетях объяснение для Сауля Альвареса после его угроз в адрес Месси.

Ранее Альварес пригрозил Месси за то, что тот в раздевалке задел ногой футболку игрока сборной Мексики после победы на чемпионате мира.

«Ты не знаешь этого человека, не понимаешь, как работает раздевалка, что происходит после игры. Все футболки, которые носим и мы сами, валяются на полу, а потом стираются. Тем более, когда празднуется важная победа», - объяснил Фабрегас.

Сборная Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира выиграла у сборной Мексики – 2:0.