Матч всех звезд Кубка России по футболу и жеребьевка следующего круга состоятся 3 декабря

Матч всех звезд Кубка России состоится 3 декабря, сообщается на сайте Российского футбольного союза. В нем сыграют сборные Пути РПЛ и Пути регионов.

Матч состоится в формате 5х5 и будет состоять из двух таймов по 15 минут. Помимо игры, в которой примут участие Куинси Промес, Алексей Сутормин, Алексей Гасилин, Сергей Пиняев, представители любительских клубов и клубов Медиалиги, футболистов ждут челленджи.

«Футболисты проверят силу и точность ударов, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями», - говорится в сообщении РФС.

После игры состоится жеребьевка первого раунда плей-офф Кубка России.