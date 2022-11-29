Владелец «ПСЖ» закрыл тему с уходом Мбаппе из команды

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи об уходе из команды Килиана Мбаппе.

«Я должен отвечать на этот вопрос каждый месяц, каждую неделю и каждый день. Он только что продлил контракт, мы все счастливы. Команда не проиграла ни одной игры в сезоне, мы уже 100 игр подряд распродаём билеты на матчи», - приводит слова Аль-Хелаифи испанская пресса.

Напомним, в настоящее время Мбаппе защищает цвета сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

В двух матчах турнира форвард уже отметился тремя мячами.