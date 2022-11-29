Оливер Кан высказался о покупке «Баварией» Гарри Кейна

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал слухи о том, что клуб интересуется нападающим лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

«Гарри Кейн - очень хороший игрок, но есть и много других очень хороших футболистов. Я везде это читал - Оливер Кан и Кейн, Хасан Салихамиджич и Кейн. Мы рассматриваем многих, многих игроков», - приводит слова экс-голкипера мюнхенцев немецкая пресса.

Напомним, в текущем сезоне Кейн провел 21 матч во всех клубных турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал три голевые передачи.

Действующее соглашение 29-летнего футболиста со «шпорами» рассчитано до 2024 года.