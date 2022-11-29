Уткин потроллил Португалию за обращение в ФИФА по поводу гола Бруну Фернандеша

Популярный блогер и комментатор Василий Уткин отреагировал на новость о том, что португальская футбольная федерация собирается предоставить в ФИФА доказательства того, что первый мяч во встрече группового этапа ЧМ против Уругвая забил Криштиану Роналду, а не Бруну Фернандеш.

«И еще надо потребовать перебить пенальти. А то Роналду незадолго до него заменили, а бить-то должен был он.

А вообще - даже интересно, какие у португальской федерации могут быть доказательства про первый гол. Отлично видно было в трансляции, что Роналду мяча не коснулся», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, португальцы открыли счет на 54-й минуте. После навеса Бруну Фернандеша Роналду выпрыгнул и вроде бы коснулся головой мяча, который нырнул в угол. Изначально гол записали на Криштиану, однако после многочисленных повторов авторство отдали Фернандешу.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Фернанду Сантуша, которая гарантировала себе участие в 1/8 финала турнира.