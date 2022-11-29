Алексей Сафонов: Выделю Францию, Испанию и Бразилию – эти команды уверенно идут к своей цели

- Что больше всего запомнилось, понравилось?

- Пока понравились Франция, Испания и Бразилия – эти команды спокойно и уверенно идут к своей цели. Их и выделю.

Этот чемпионат – такое прощание со звездами. И мы видим, как Роналду перестроился, играет больше на команду, не тянет одеяло на себя. Как это обычно происходило все эти годы. Очень хочет выиграть титул напоследок.

Неймар тоже стал играть на команду. Вообще, в Бразилии видно, что все подчинено главной цели – победе в турнире.