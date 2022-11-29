Алексей Сафонов: Ждем решение КДК – кто победил в драке по очкам «Зенит» или «Спартак»?

- За чемпионатом мира как-то все забыли главное событие недели в российском футболе – драку толпа на толпу после матча в Питере. Ждем с нетерпением решения КДК, который определит, кто победил по очкам в этой драке - «Зенит» или «Спартак»?

Вот тогда и увидим, кому по сколько матчей выпишут.

НАША СПРАВКА

Заключительный матч группового турнира Кубка России «Зенит» - «Спартак» (0:0, 4:2 пен) прошел 27 ноября в Санкт-Петербурге. Сразу после финального свистка на поле началась массовая драка между футболистами, к которой подключились запасные обеих команд.