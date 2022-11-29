Борис Ротенберг получил должность в структуре «Локомотива»

Московский «Локомотив» объявил о назначении Бориса Ротенберга на одну из должностей в структуре клуба.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, экс-футболист стал директором департамента развития молодежного футбола. Отмечается, что Ротенберг будет отвечать в «Локомотиве» за клубную вертикаль, в которую входят команды всех возрастов.

Добавим, что Борис провел за «Локомотив» 17 матчей. Ротенберг становился в стане железнодорожников чемпионом страны, а также трижды выигрывал Кубок России.

Экс-футболист завершил карьеру в июле 2022 года.