Дешам заявил, что не думает о возможном участии Бензема в чемпионате мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о возможном возвращении форварда Карима Бензема в расположение команды на ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, что незадолго до турнира 34-летний футболист получил травмы. Дешам не стал убирать Бензема из заявки до окончания чемпионата мира.

В СМИ сообщалось, что Карим отправился отдыхать на остров Реюньон и не вернется в национальную команду.

«Я разговаривал с Бензема после того, как он уехал из расположения команды. У меня сейчас в команде 24 футболиста, и я думаю о них. Не собираюсь комментировать вещи, которые не касаются повседневных дел сборной Франции», — цитируют Дешама зарубежные СМИ.

После двух игр сборная Франции набрала шесть очков и досрочно гарантировала себе выход в 1/8 финала турнира.