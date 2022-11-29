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«Бавария» рассматривала вариант с трансфером Роналду

Мюнхенский клуб не планирует зимой приобретений.
29 ноября 2022 15:47
автор: Александр Поволоцкий

Гендиректор «Баварии» Оливер Кан заявил, что мюнхенский клуб рассматривал возможность подписания контракта с португальцем Криштиану Роналду.

Напомним, что ранее 37-летний футболист раскритиковал работу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика Тен Хага, а также обвинил клуб в предательстве. После этого манкунианцы расторгли контракт с Криштиану.

«Могу исключить переход Роналду в нашу команду. Мы обдумывали этот вопрос, но стратегия у «Баварии» другая. Есть четкое представление, философия того, как должна быть собрана команда», — цитируют Кана немецкие СМИ.

Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду поступило предложение от клуба из Саудовской Аравии.

источник: «Советский спорт»
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