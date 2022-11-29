ФИФА подтвердила, что у Роналду отсутствовал контакт с мячом при первом голе в ворота Уругвая

Комиссия ФИФА проанализировала эпизод с первым голом сборной Португалии в матче ЧМ-2022 с Уругваем (2:0).

Напомним, что что изначально автором гола значился Криштиану Роналду. Затем организаторы переписали его на Бруну Фернандеша. Криштиану мог коснуться мяча волосами.

Как сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление ФИФА, для анализа техкомиссия использовала показания со специального датчика, который установлен внутри официального мяча турнира - Al Rihla. Организация подтвердила отсутствие контакта со снарядом со стороны Роналду.

Ранее португальский форвард утверждал, что задел мяч и переправил его в ворота соперника.

Добавим, что команда Фернанду Сантуша набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.