Нидерланды – Катар: прямая трансляция матча ЧМ-2022

Сегодня, 29 ноября, сборные Нидерландов и Катара сыграют в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

«Матч ТВ» в прямом эфире покажет эту игру. Трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала..

Напомним, в данный момент команда Луи ван Гала занимает 1-е место в группе А, набрав 4 очка. У катарцев – ни одного балла и последняя, четвертая позиция. Хозяева турнира досрочно лишились шансов на выход в плей-офф.