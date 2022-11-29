Сборные Эквадора и Сенегала объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сегодня, 29 ноября, сборные Эквадора и Сенегала сыграют в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 18.00 по Москве.

За час до начала игры команды объявили стартовые составы.

Эквадор: Эрнан Галиндес, Феликс Торрес, Пьеро Инкапье, Первис Эступиньян, Карлос Груэсо, Михаэль Эстрада, Эннер Валенсия (капитан), Анхело Пресиадо, Гонсало Плата, Алан Франко, Мойсес Кайседо;

Сенегал: Эдуар Менди, Абду Диалло, Калиду Кулибали (капитан), Юссуф Сабали, Исмаил Якобс, Пап Гейе, Пате Сисс, Идрисса Гейе, Илиан Ндиай, Исмаила Сарр, Булайе Диа.

В данный момент сборная Эквадора занимает 2-е место в группе А, набрав 4 очка. Сенегальцы идут на 3-й позиции, добыв 3 балла.