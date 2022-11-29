Депай выйдет в стартовом составе Нидерландов против Катара на ЧМ-2022

Сборные Нидерландов и Катара огласили стартовые составы на матч третьего тура групповой раунда ЧМ-2022.

Встреча квартета А начнется в 18:00 по московскому времени.

Нидерланды: Нопперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Дюмфрис, Блинд, де Рон, де Йонг, Классен, Депай, Гакпо

Катар: Баршам, Мохаммад, Мигель, Хухи, Хассан, Аль-Хаидос, Ахмед, Мадибо, Хатем, Али, Афиф

Добавим, что команды рассудит бригада арбитров во главе с Бакари Гассамой из Гамбии.

Катар потерял шансы на выход в плей-офф, не набрав очков. Нидерланды имеют в активе четыре очка и возглавляют таблицу.