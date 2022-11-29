Португалия – Уругвай: В Adidas доказали, что Роналду не касался мяча в момент второго гола (фото)

Накануне, 28 ноября, сборная Португалии обыграла команду Уругвая (2:0) в матче группового этапа ЧМ-2022.

По окончании встречи в Сети разгорелись жаркие споры, а причиной тому послужил второй мяч португальцев: он был забит после подачи Бруну Фернандеша на Криштиану Роналду. Форвард пытался пробить головой, но не коснулся мяча, что смутило вратаря уругвайцев. В результате, мяч залетел в ворота, а гол записали на Фернандеша, хотя, Роналду утверждает, что коснулся мяча.

В компании adidas расставили все точки над «i», представив график касаний мяча. Из отчета следует, что датчики, встроенные в мяч, не сработали на голову Роналду. Таким образом, гол был засчитан правильно, а его автором оказался Фернандеш.