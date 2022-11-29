ФИФА оштрафовала Немецкий футбольный союз за отсутствие игроков на пресс-конференции ЧМ в Катаре

ФИФА определилась с наказанием для сборной Германии из-за нарушения правил проведения пресс-конференций на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что наставник национальной команды Ханс-Дитер Флик общался с журналистами без своих подопечных перед матчем 2-го тура с Испанией (1:1). Это является нарушением регламента турнира.

Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, организация оштрафована на 10 тысяч швейцарских франков. Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение DFB.