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ФИФА оштрафовала Немецкий футбольный союз за отсутствие игроков на пресс-конференции ЧМ в Катаре

Турнир завершится 18 декабря.
29 ноября 2022 18:30
автор: Александр Поволоцкий

ФИФА определилась с наказанием для сборной Германии из-за нарушения правил проведения пресс-конференций на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что наставник национальной команды Ханс-Дитер Флик общался с журналистами без своих подопечных перед матчем 2-го тура с Испанией (1:1). Это является нарушением регламента турнира.

Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, организация оштрафована на 10 тысяч швейцарских франков. Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение DFB.

источник: «Советский спорт»
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