Майкл Бил назначен главным тренером «Рейнджерс»

Руководство «Рейнджерс» объявило о назначении Майкла Била главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба шотландского клуба.

Отметим, что ранее Бил уже работал в штабе 55-кратного чемпиона Шотландии в качестве ассистента Стивена Джеррарда.

Как утверждает источник, ради работы в Премьершипе наставник прекратил свое сотрудничество с «Куинз Парк Рейнджерс». Подписанное соглашение 42-англичанина с «Рейнджерс» рассчитано до лета 2026 года. Вместе с наставником к тренерскому штабу команды присоединились Нил Бэнфилд, Гарри Уотлинг и Дэмиан Мэтью.

Напомним, что в данный момент «Рейнджерс» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Шотландии, набрав 33 очка после 15 игр.