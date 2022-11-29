«Вест Хэм» просит за Райса 80 миллионов евро 

«Вест Хэм» планирует получить прибыль от трансфера полузащитника Деклана Райса в размере 80 миллионов евро. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что соглашение английского хавбека с «молотобойцами» истекает в конце сезона-2023/2024.

По информации источника, 23-летний игрок играет важную роль в проекте Дэвида Мойеса, однако в клубе готовы расстаться с футболистом сборной Англии, если будет предложена указанная цена.

Добавим , что Райс выступает за основную команду «Вест Хэма» с июля 2017 года. В текущем сезоне за английский клуб он провел 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.