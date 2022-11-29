Ришарлисон: С нетерпением жду возвращения Неймара в состав сборной Бразилии

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон отреагировал на отсутствии Неймара в стане команды из-за травмы.

Напомним, что 30-летний футболист получил повреждение лодыжки в первом утре группового этапа ЧМ-2022 против Сербии (2:0).

«Неймар наша десятка, он нейтрализует соперников и создает пространство, в том числе для меня. Неймар имеет огромное значение, и я с нетерпением жду его возвращения в состав», — цитируют Ришарлисона зарубежные СМИ.

Добавим, что Неймар планирует восстановиться от травмы к началу плей-офф турнира.