«Манчестер Юнайтед» желает приобрести полузащитника «Брайтона» Кайседо

Представители «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в услугах полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что на данный момент 21-летний хавбек выступает на чемпионате мира-2022 в составе сборной Эквадора.

Как утверждает источник, скауты манкунианцев пристально следят за выступлением эквадорского футболиста на мундиале и высоко оценивают его качество игры. Клуб планирует сделать предложение по переходу полузащитника в январе.

Напомним, что Кайседо принадлежит «Брайтону» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне за «чаек» он отыграл 15 матчей и забил один гол. Трансферная стоимость игрока оценивается в 38 миллионов евро.