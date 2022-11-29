Мюллер – о матче с Коста-Рикой: Сборная Германии на бумаге является фаворитом

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с Коста-Рикой в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что немецкой национальной команде необходима победа, чтобы иметь шансы на выход в 1/8 финала турнира.

«Нам придется отслеживать за матчем наших соперников по группе, чтобы правильно оценивать наши шансы на выход из группы. Постараемся играть на самом высоком уровне и победить со счетом 8:0, однако на мундиале такой результат немного нереалистичен. В этом матче на бумаге мы являемся фаворитами. Нам необходима эта победа, но мы уважаем своего соперника, сборную Коста-Рики», – приводит слова Мюллера испанская пресса.

Добавим, что в настоящий момент подопечные Ганса-Дитера Флика занимают четвертую строчку в группе E, набрав одно очка после двух матчей. Заключительная встреча группового стадии ЧМ-2022 сборной Германии и Коста-Рики состоится 1 декабря. Начало — 22.00 мск.