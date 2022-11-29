Сборная Сенегала вышла в плей-офф ЧМ-2022, обыграв Эквадор

Сборная Сенегала одержала победу над национальной командой Эквадора (2:1) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 и обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира со второго места.

Отметим, что в составе африканской команды голами отметились нападающий Исмаила Сарр (44-я минута) и защитник Калиду Кулибали (70). Единственный мяч латиноамериканцев был забит усилиями полузащитника Мойзеса Кайседо (68).

Добавим, что в параллельной встрече соперников по группе сборная Нидерландов обыграла команду Катара со счетом 2:0.

Таким образом, из группы A в следующий этап мирового первенства выходят сборные Нидерландов (7 очков) и Сенегала (6). Эквадор (4) и Катар (0) завершают свои выступления на турнире.

Чемпионат мира

Группа A

3-й тур

Эквадор - Сенегал - 1:2 (0:1)

Голы: Кайседо, 68. — Сарр, 44. Кулибали, 70.