Неймар, Данило и Алекс Сандро пропустят матч с Камеруном

Сразу три футболиста сборной Бразилии не сыграют в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с командой Швейцарии. Об этом говорится на сайте Бразильской конфедерации футбола (БКФ).

Речь идет о Неймаре, Данило и Алексе Сандро. Все они пропустят встречу из-за проблем со здоровьем.

«Обследование выявило у Алекса Сандро травму мышц левого бедра. Данило и Неймар все еще находятся в процессе восстановления после травм лодыжки.

У Неймара был приступ лихорадки, сейчас это под контролем и не мешает процессу его восстановления от травмы. Все трое не примут участия в игре против Камеруна», – сказано в сообщении пресс-службы БКФ.

Напомним, сборная Бразилии досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022, набрав 6 очков. Команда идет на 1-й позиции в группе G.

Что касается матча со сборной Швейцарии, то «селесао» проведут его 2 декабря.