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«Рома» собирается выкупить полузащитника «ПСЖ» Вейналдума 

32-летний хавбек не появлялся на футбольном поле с августа из-за тяжелой травмы.
29 ноября 2022 20:37
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Ромы» планирует выкупить полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вайналдума из аренды. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что в августе 2022 года нидерландский хавбек получил перелом большеберцовой кости.

По информации источника, несмотря на серьезную травму 32-летнего игрока, в римском клубе рассматривают возможность приобрести права на футболиста. Сделка по выкупу обойдется команде Жозе Моуринью в восемь миллионов евро. Спортивный директор римлян Тьягу Пинту обсуждает с парижанами возможность скидки.

Добавим, что «Рома» арендовала Вейналдума у «ПСЖ» в августе 2022 года. В этом сезоне на его счету один сыгранный матч.

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