«Рома» собирается выкупить полузащитника «ПСЖ» Вейналдума 

Руководство «Ромы» планирует выкупить полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вайналдума из аренды. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что в августе 2022 года нидерландский хавбек получил перелом большеберцовой кости.

По информации источника, несмотря на серьезную травму 32-летнего игрока, в римском клубе рассматривают возможность приобрести права на футболиста. Сделка по выкупу обойдется команде Жозе Моуринью в восемь миллионов евро. Спортивный директор римлян Тьягу Пинту обсуждает с парижанами возможность скидки.

Добавим, что «Рома» арендовала Вейналдума у «ПСЖ» в августе 2022 года. В этом сезоне на его счету один сыгранный матч.