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Джо Коул считает, что Гакпо заинтересует многие топ-клубы после выступления на ЧМ-2022 

На мундиале нападающий сборной Нидерландов забил три гола в трех матчах.
29 ноября 2022 20:57
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул высказался о выступлении форварда сборной Нидерландов Коди Гакпо на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что в матче третьего тура чемпионата мира со сборной Катара (2:0) 23-летний нидерландец отметился голом.

«Я точно знаю, что за Гакпо на этом турнире пристально следят большие клубы. И его потрясающая игра привлечет к себе внимание. Он будет желанным игроком для любого топ-клуба. Его влияние на игру сборной Нидерландов поражает, приводят слова Коула британские СМИ.

Добавим, что сборная Нидерландов пробилась в 1/8 финала мирового первенства, заняв первое место в группе А и набрав семь очков. Гакпо отметился тремя забитыми мячами в трех встречах группового этапа.

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